Sevgili Aslan, bugün aşka olan arzun zirveye ulaşabilir. Eğlenceli sohbetlerin, bol kahkahaların ve belki de beklenmedik bir buluşmanın ana karakteri sen olabilirsin. Bu, bugün yüzünüzdeki gülümsemeyi daha da genişletecek ve etrafındakileri mutluluk enerjinle saracaksın.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, partnerin bu pozitif enerjin karşısında adeta büyülenecek. Seninle geçirdiği her anın kıymetini bilecek ve seni daha çok sevecek. Bu enerjini ve aşkını paylaşmak, ilişkini daha da güçlendirecek. Merkür ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgenin etkisi altında, eğer bekarsan, bu durum da yakın zamanda değişebilir. Bugün hayatına girecek bir kişi, kalbinin kapılarını çalabilir ve aklından uzun süre çıkmayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…