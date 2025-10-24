Sevgili Aslan, bu hafta sonuna enerjik başlamalısın. Merkür ve Jüpiter'in kozmik dansı, seni adeta ışıklar altında parlatıyor. İlhamın dorukta, yaratıcılığın tüm hızıyla akıyor. Sanatla ilgili projeler, sosyal medya paylaşımları veya eğitimle ilgili konular, bugün senin için birer fırsat kapısı olabilir. Hafta sonunun enerjisi ve miskinlik arzusu seni sarsa da bugün, enerjin ve üretkenliğin durmak bilmiyor!

Öte yandan Merkür'den aldığın destekle bugün, yeni bir kitleye ulaşma şansın da var. Fikirlerini büyük bir öz güvenle sunabilirsin. Bu sayede vizyonun genişletebilir ve hayalini kurduğun bir proje ile önemli bir konuşma ya da bir etkinlikte yerini alabilirsin. Şimdi cesur bir fikrin, beklenmedik bir alkış fırtınası yaratabilir. Kendini göstermekten asla çekinme ve geri planda kalma!

Hadi şimdi de aşktan konuşalım! Bugün aşk konusunda da enerjin tavan. Eğlenceli sohbetler, kahkaha dolu planlar ve belki de ani bir buluşma, bugün yüzündeki gülümsemeyi genişletebilir. Tabii eğer bir ilişkin varsa, partnerin senin bu enerjine hayran kalacak. Merkür ile Jüpiter üçgeninin etkisi altındayken henüz bekarsan, bu pek yakında değişecek. Zira, bugün hayatına giren bir kişinin uzun süre aklından çıkmayacaksın... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…