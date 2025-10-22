Sevgili Aslan, Güneş'in Akrep burcuna geçişi gücüne güç katıyor! Kariyer hayatında dışarıdan bakıldığında güçlü ve kararlı bir görünüm sergilemiş olabilirsin ancak bu geçişle birlikte iç dünyanda köklü bir yenilenme süreci başlıyor. Bu yenilenme süreci, belki iş değiştirmek, belki kendi işini kurmak ya da belki de bulunduğun iş ortamında belirli sınırlar çizmek şeklinde kendini gösterebilir. Güneş, seni yüzeydeki parıltıdan çok, derinlerdeki istikrarlı bir yapıya yönlendiriyor.

Bugün sezgisel farkındalığının doruklarda olduğunu hissedeceksin. Aman dikkat; bugün ev, gayrimenkul veya aileyle ilgili bir konu, kariyerini şekillendirecek bir yol gösterebilir. Ailenden gelecek bir destek, bir miras ya da yatırım fırsatı seni bekliyor olabilir. Köklerinden gelen bu güç, seni ileriye taşıyacak. Tabii bunun için geçmişte kalmış hırslarından arınman gerekiyor!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş'in geçiş yaptığı Akrep enerjisi, duygusal anlamda derinleşmene yardımcı olacak. Partnerinle daha yoğun ve anlamlı bir bağ kurabilir, geçmişte yaşadığın kırgınlıkları konuşarak aranızdaki hava temizleyebilirsin. Kalbinin derinliklerinde sakladığın hakikatlerin artık Güneş ışığına çıkmasına izin ver. Çünkü bugün içtenlik, gerçek aşkta büyünün ta kendisi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…