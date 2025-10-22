onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 23 Ekim Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
23 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Güneş, Akrep burcunun gizemli ve derin sularına dalıyor. Bu da kalp ritminin hızlanmasını sağlayabilir. İşte bu dönemde, duygusal baskının seni farkında olmadan fiziksel bir gerilime sürüklediğini görebilirsin. Ancak unutma, her şeyin çözümü senin ellerinde.

Kalbini açık tutmayı ihmal etme ve nefesini derin derin al. Ateş elementinle, yani enerjik, tutkulu ve lider yönlerinle, su elementi, yani duygusal, sezgisel ve empatik yönlerin arasında bir çatışma yaşanabilir. Bu çatışmayı çözmenin en iyi yolu ise dengeyi bulmaktan geçiyor. Bir sıcak banyo, sakin bir müzik eşliğinde, sessiz ve huzurlu bir akşam geçirmeyi deneyebilirsin. Unutma, ruhun da kasların kadar esneklik ve rahatlık istiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Aslan burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın