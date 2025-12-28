Sevgili Aslan, bu hafta iş hayatındaki hızın ve günlük rutininin sana biraz ağır geldiğini hissedebilirsin. Merkür ve Satürn'ün kesişme noktası, sana fazla yük bindiriyor veya sınırlarını zorlayarak adeta seni sınıyor. Ancak unutma, bu durum seni yavaşlatmak için değil, daha verimli bir çalışma düzenine geçmen için bir fırsat olarak karşına çıkıyor. Bu hafta, belki de sona ermesi gereken bir iş düzeni hakkında kararlar alabilirsin.

Yeni yılın hemen köşede olduğunu düşünürsek, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ise iş hayatında daha disiplinli ve planlı bir süreci tetikliyor. Yeni bir görev, bir sorumluluk ya da uzun vadeli bir proje belki de tam da bu dönemde karşına çıkabilir. Şimdiden sistemini kurman, 2026 yılına kadar işlerini kolaylaştırabilir. Küçük ama düzenli alışkanlıklar edinmek için harika bir hafta.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, iç dünyanda derin bir farkındalık yaratıyor. Bastırdığın duygular, belki de gizli kalmış bir aşk ya da henüz kapanmamış bir hikaye bu dönemde gündeme gelebilir. Bu Dolunay, geçmişi sevgiyle uğurlamanı ve yeni yıla girerken kalbini hafifletmeni istiyor. Unutma, bu, senin için büyük bir armağan olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…