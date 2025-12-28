onedio
29 Aralık - 4 Ocak Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 29 Aralık - 4 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Aralık - 4 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta iş hayatındaki hızın ve günlük rutininin sana biraz ağır geldiğini hissedebilirsin. Merkür ve Satürn'ün kesişme noktası, sana fazla yük bindiriyor veya sınırlarını zorlayarak adeta seni sınıyor. Ancak unutma, bu durum seni yavaşlatmak için değil, daha verimli bir çalışma düzenine geçmen için bir fırsat olarak karşına çıkıyor. Bu hafta, belki de sona ermesi gereken bir iş düzeni hakkında kararlar alabilirsin.

Yeni yılın hemen köşede olduğunu düşünürsek, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ise iş hayatında daha disiplinli ve planlı bir süreci tetikliyor. Yeni bir görev, bir sorumluluk ya da uzun vadeli bir proje belki de tam da bu dönemde karşına çıkabilir. Şimdiden sistemini kurman, 2026 yılına kadar işlerini kolaylaştırabilir. Küçük ama düzenli alışkanlıklar edinmek için harika bir hafta.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, iç dünyanda derin bir farkındalık yaratıyor. Bastırdığın duygular, belki de gizli kalmış bir aşk ya da henüz kapanmamış bir hikaye bu dönemde gündeme gelebilir. Bu Dolunay, geçmişi sevgiyle uğurlamanı ve yeni yıla girerken kalbini hafifletmeni istiyor. Unutma, bu, senin için büyük bir armağan olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

