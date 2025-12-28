Sevgili Aslan, bu hafta iş hayatındaki hızlı tempo ve monoton günlük rutininin, sana biraz fazla geldiğini hissetmen normal. Merkür ve Satürn'ün kozmik dansı, sana ağır bir yük gibi gelebilir, hatta bazen sınırlarını zorlayarak seni sınayabilir. Fakat unutma ki, bu durum seni yavaşlatmak için değil, daha verimli bir çalışma düzenine geçiş yapmanı teşvik etmek için bir fırsat olarak karşına çıkıyor. Bu hafta, belki de sona ermesi gereken bir iş düzeni hakkında kararlar almanın tam zamanı.

Yeni yılın hemen kapıda olduğunu da düşünürsek, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi, iş hayatında daha disiplinli ve planlı bir süreci başlatman için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Yeni bir görev, bir sorumluluk ya da uzun vadeli bir proje belki de tam da bu dönemde karşına çıkabilir. Şimdiden sistemini kurman ve düzenli bir çalışma düzenine geçiş yapman, 2026 yılına kadar işlerini kolaylaştırabilir. Küçük ama düzenli alışkanlıklar edinmek için harika bir hafta olduğunu unutma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…