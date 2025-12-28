onedio
29 Aralık - 4 Ocak Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Aralık - 4 Ocak haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta içinde kendini daha enerjik ve güçlü hissetmeye başlayabilirsin. Gökyüzündeki hareketlilik, ruhunda da bedeninde de bir dönüşüm ve canlanma arzusu uyandırıyor. Özellikle de Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ile birlikte, sağlığına daha fazla önem verme ve daha disiplinli bir yaşam tarzı benimseme konusunda kendini daha motive hissedeceksin.

Spor yapma isteği, duruşunu düzeltme çabası ya da fiziksel dayanıklılığını artırma konusundaki istikrar, bu hafta senin için ön plana çıkabilir. Bu süreçte, bedenini daha iyi tanıma ve ona iyi bakma fırsatı bulacaksın. Kendini daha sağlıklı ve enerjik hissetmeki ise hayatına olumlu bir şekilde yansıyacak.

Yeni yıl yaklaşırken, 'güçlü bir beden' hedefi belirlemeyi unutma. Gördüğün gibi bu senin için her şeyi değiştirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

