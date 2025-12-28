Sevgili Aslan, bu hafta içinde kendini daha enerjik ve güçlü hissetmeye başlayabilirsin. Gökyüzündeki hareketlilik, ruhunda da bedeninde de bir dönüşüm ve canlanma arzusu uyandırıyor. Özellikle de Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi ile birlikte, sağlığına daha fazla önem verme ve daha disiplinli bir yaşam tarzı benimseme konusunda kendini daha motive hissedeceksin.

Spor yapma isteği, duruşunu düzeltme çabası ya da fiziksel dayanıklılığını artırma konusundaki istikrar, bu hafta senin için ön plana çıkabilir. Bu süreçte, bedenini daha iyi tanıma ve ona iyi bakma fırsatı bulacaksın. Kendini daha sağlıklı ve enerjik hissetmeki ise hayatına olumlu bir şekilde yansıyacak.

Yeni yıl yaklaşırken, 'güçlü bir beden' hedefi belirlemeyi unutma. Gördüğün gibi bu senin için her şeyi değiştirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…