Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında büyük bir değişim kapını çalıyor. Gökyüzünde Yengeç burcunda parıldayan Dolunay, iç dünyanda derin bir farkındalık yaratıyor ve belki de uzun süredir bastırdığın, kalbinin en derin köşelerine sakladığın duyguları gün yüzüne çıkarıyor.

Belki de gizli bir aşk hikayesi, belki de tamamen kapanmamış bir aşk macerası... Bu dönemde, geçmişin tozlu sayfaları aralanıyor ve eski hikayeler tekrar gündeme gelebilir. Ancak bu Dolunay'ın senden istediği şey, geçmişi sevgi ve hoşgörüyle uğurlamak!

Yeni yıla girerken, kalbini hafifletmeni ve geçmişin ağırlıklarından kurtulmanı şart. Bu, senin için büyük bir armağan olacak çünkü yeni bir başlangıç, yeni bir aşk için kalbinin kapılarını aralayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…