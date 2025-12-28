onedio
29 Aralık - 4 Ocak Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Aralık - 4 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında büyük bir değişim kapını çalıyor. Gökyüzünde Yengeç burcunda parıldayan Dolunay, iç dünyanda derin bir farkındalık yaratıyor ve belki de uzun süredir bastırdığın, kalbinin en derin köşelerine sakladığın duyguları gün yüzüne çıkarıyor.

Belki de gizli bir aşk hikayesi, belki de tamamen kapanmamış bir aşk macerası... Bu dönemde, geçmişin tozlu sayfaları aralanıyor ve eski hikayeler tekrar gündeme gelebilir. Ancak bu Dolunay'ın senden istediği şey, geçmişi sevgi ve hoşgörüyle uğurlamak! 

Yeni yıla girerken, kalbini hafifletmeni ve geçmişin ağırlıklarından kurtulmanı şart. Bu, senin için büyük bir armağan olacak çünkü yeni bir başlangıç, yeni bir aşk için kalbinin kapılarını aralayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

