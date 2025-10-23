Sevgili Aslan, bugün kariyer hayatında güç ve otorite kavramları ön plana çıkıyor. Güneş ve Plüton arasındaki kare açı, iş hayatında sana hem dikkat çekme hem de kendini test etme fırsatı sunuyor. Bu durum, liderlik yeteneklerini gösterme konusunda bir sınav niteliği taşıyabilir. Bugün için en önemli nokta, ego yerine strateji kullanmayı tercih etmek olacak. Rakiplerin karşısındaki duruşun ise uzun vadede başarıya ulaşmanın anahtarı haline gelecek.

Tam da bu noktada iş ilişkilerinde sınırlarını belirleme ihtiyacı hissedebilirsin. 'Kim beni yönlendirebilir?' sorusu zihninde yer bulabilir, böylece gerçek bir lider olma fırsatı için rakiplerine göre oyuna girmeye hazır olabilirsin. Bu arada enerjin ve karizman, sınırlarını koruman konusunda sana yardımcı olacak. Yani, bu sayede rakiplerine göre şekillenebilecek ve üstünlük sağlayabileceksin. İşte bu güç ile otorite sen olacaksın!

Sıra geldi aşka! Sıkı dur bugün, tutku ve oyun bir araya geliyor... Partnerinle aranda güçlü bir çekim hissedebilirsin. Güneş'in Plüton ile kurduğu bağ gibi sen de partnerine karşı daha tutkulu ve aşk dolu olabilirsin. Ancak ondan bazı gerçekleri saklamaktan da vazgeçmeyecek gibisin. Gelelim bekar Aslan burçlarına: Entrika, oyun ve biraz da heyecanla harekete geçmeye hazırsın. Gizemli bir flört, seni kendine çekebilir. Peki sen buna kapılmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…