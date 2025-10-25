onedio
26 Ekim Pazar Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
26 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2025 - 18:00

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ekim Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için kalp ve dolaşım sistemini öncelikli hale getirme günü! Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, senin sağlıklı bir yaşam tarzına adım atman konusunda sana yardımcı olacak. Bu enerjiyi kullanarak, kalp sağlığını desteklemek için düzenli ve istikrarlı bir egzersiz rutini oluşturabilirsin. Belki hafif tempolu bir yürüyüş, belki bir dans dersi veya belki de esneme hareketlerini içeren bir yoga seansı...

Şimdi doğanın içine karışıp güneşin altında biraz vakit geçirmen, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın için mükemmel olacak. Güneş ışığı, vücudunun D vitamini üretmesine yardımcı olurken, doğru nefes teknikleriyle enerji depolayabilir ve ruhsal dengeni koruyabilirsin. Unutma, sağlıklı bir bedenin içinde sağlıklı bir ruh da bulunur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
Astroloji Editörü
