27 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ekim Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün seninle omurga ve sırt sağlığını konuşmak istiyoruz. Bilirsin, omurga sağlığı tüm vücudun dengesi için oldukça önemlidir. Bu yüzden bugün kendine biraz daha fazla zaman ayırmanı ve özellikle duruşuna dikkat etmen önemli. 

Gün içinde, duruşunu kontrol etmek için kendine kısa mola verebilirsin. Bu duruş kontrolü sırasında, omurganın doğru bir şekilde hizalandığından emin ol. Eğer bir şeyler yanlış hissediyorsan, hafif esneme hareketleri yapmayı dene. Ayrıca, günün stresini atmak ve kaslarını rahatlatmak için bir bardak bitki çayı içmeyi de düşün deriz. Bu arada sıcak kompres de kasları gevşetip ağrıları hafifletebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

