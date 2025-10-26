Sevgili Aslan, bugün Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu haftaya dinamik bir giriş yapıyorsun. İş hayatında, ışığın her zamankinden daha parlak yanıyor ve bu, tüm dikkatleri üzerine çekmeni sağlıyor. Yaratıcılığını konuşturacağın bir proje ya da sunum ile iş ortamında adeta bir yıldız gibi parlayacaksın.

Yeni projeler, yeni fırsatlar ve yeni başlangıçlar ise seni bekliyor. Kendine güven, çünkü bu hafta, her zamankinden daha parlak bir yıldız gibi yanıyorsun. İş hayatında yeni bir sayfa açmak, kendi işini büyütmek ya da belki de tamamen yeni bir alana geçiş yapmak için cesaretini topla ve risk al. Gökyüzü, cesur adımlar atman için sana yeşil ışık yakıyor. İş ilişkilerinde alacağın riskler, belki de ilk başta biraz korkutucu görünebilir. Ancak unutma ki, bu riskler uzun vadede sana büyük avantajlar sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…