Sevgili Aslan, bugün Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu haftaya enerjik ve ateşli bir başlangıç yapıyorsun. Şimdi, iş hayatında senin ışığın her zamankinden daha parlak yanıyor. Yaratıcılığını konuşturacağın bir proje ya da sunum ile iş ortamında tüm dikkatleri üzerine çekeceksin.

Uzun süredir hedeflerine ulaşma konusunda beklediğin hızlanma nihayet kapıda. Gökyüzü, cesur adımlar atman için sana yeşil ışık yakıyor. Kendi işini büyütme ya da yeni bir alana geçiş yapma konusunda cesaretini toplayıp risk almanın tam sırası. İş ilişkilerinde alacağın bu riskler, uzun vadede sana büyük avantajlar sağlayacaktır.

Aşk hayatında ise kalbin adeta alev alev yanıyor. Bu aralar gözün dışarıda desek pek de yanılmış olmayız hani... Tam da bu noktada yeni biriyle tanışabilir veya mevcut ilişkinde yeniden tutkuyu hissetmenin ilginç bir yolunu bulabilirsin. Bugün beklenmedik bir mesaj veya bakış ise zaten aşk hayatında yeni bir entrika getirebilir. Aramızda kalacak, hadi cevap ver: Bu kez partnerine sadık kalabilecek misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…