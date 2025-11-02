onedio
3 Kasım Pazartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
3 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugünün ilk ışıklarıyla birlikte, kendine biraz daha fazla değer vermeye ne dersin? Bugün, Venüs ve Jüpiter'in kozmik dansının oluşturduğu kare, sana sadece yüzeyde değil, derinlerde bir yenilenme çağrısı yapıyor. Bu çağrıyı duymak, ona kulak vermek ve kendini yeniden keşfetmek için harika bir gün.

Haftanın ilk gününe güçlü bir bedensel farkındalıkla başlamak için, postürünü düzeltmek, nefesini derinleştirmek gibi basit ama etkili adımlar atabilirsin. Spor salonlarının kapalı ve sıkıcı atmosferi yerine, doğanın taze ve canlandırıcı havasında yapacağın kısa egzersizler, enerjini yükseltebilir. Yemyeşil ağaçların altında, kuşların cıvıltısı eşliğinde bir yoga seansı ya da hafif bir koşu, hem bedenini hem de ruhunu canlandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

