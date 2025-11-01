Sevgili Aslan, bugün enerjin tavan yapacak! Fiziksel enerjinin yüksek olması, her türlü aktiviteyi yapabilmen için harika bir fırsat. Ancak bu enerjiyi kontrol etmek ve dengeli bir şekilde kullanmak da büyük önem taşıyor. Pazarın huzurlu enerjisiyle kendi tutkulu ve şehvetli enerjini dengede tutmaya çalışmalısın.

Tam da bu noktada ani ve düşünmeden yapılan hareketlerden kaçınmanı öneririz. Bunun yerine kısa bir yürüyüşe çıkmak veya biraz esneme hareketleri yapmak, enerjini daha sağlıklı bir şekilde kullanmana yardımcı olabilir. Akşam saatleri geldiğinde ise dostlarınla keyifli zaman geçir ya da sevdiğin bir aktivite ile enerjini daha da artırmaya odaklan. Bu akşamı, sevdiğin bir filmi izlemek, birlikte yemek yapmak ya da sadece sohbet etmek gibi keyifli bir aktiviteyle değerlendirerek şifa bulabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…