Sevgili Aslan, bugün sahnende spot ışıklar değil, iç sesinin rehberliği var. Kariyerinde parlamak, dikkatleri üzerine çekmek istemenle birlikte, iç huzurunun da önemini unutmamalısın. İşte burada Balık Ayı devreye giriyor ve seni biraz daha duygusal ama bir o kadar da vizyoner bir hale getiriyor. Büyük hayallerin var, bunu biliyoruz. Ancak bugün, bu hayallerini anlamlandırman ve yeniden şekillendirmen gerekebilir.

Biliyoruz başarı, herkesin kendi kalbinde farklı bir anlam taşır! Ama senin hayatında sahnede olmanın yeri herkesten farklı! Tam da bu yüzden bugün, kendi başarı tanımını bir kez daha gözden geçirmende fayda var. Unutma ki bir işte kontrolü bırakmak seni zayıflatmaz, aksine daha yaratıcı çözümler bulmanı sağlar. İç sesini dinleyip liderlik tarzını biraz daha yumuşatarak çevrendekilerin sana olan güvenini artırabilirsin! Hadi bir dene, ne kaybedersin ki?

Biraz da aşktan konuşalım! Bugün söz konusu duygular olduğunda, gösterişten ziyade samimiyetin ön planda olduğunu hissedeceksin. Sevgilinle içten bir paylaşım ruhunu tazeleyecek. Birlikte mutfağa girmeye, her anı paylaşmaya ve hayata dair konuşmalar yapmaya ne dersin? Galiba ona tüm duygularını açarak kalbinin derinlerindeki yaralara şifa bulabilirsin. Ay'ın Balık burcundaki enerjisiyle samimi bir yakınlıkla gerçekten yanıbaşında olan derin sevgiyi yakalayabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…