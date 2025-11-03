Sevgili Aslan, bugünlerde gökyüzünün enerjileri seninle! Mars'ın Uranüs'e karşıtlığı, iş ilişkilerindeki dengeleri biraz sarsabilir. Otorite figürleriyle aranda gerilimlerin yaşanabileceği bir dönemdesin. Açıkçası, içindeki aslanın bağımsızlığını ilan etme isteği, kendi kararlarını kendin almak konusunda seni daha da güçlendiriyor. Bu enerji sana büyük bir güç ve motivasyon kaynağı olacak gibi görünüyor. Tabii bu durumda sabırlı olmak da önemli.

Tam da bu noktada, finansal yönünü değiştirecek bir döneme de girdiğini söylemeliyiz. Uzun süredir aklında olan bir yatırım konusunda ani bir karar alabilirsin. Zira, Uranüs sürprizleriyle ünlü bir gezegen. Bu yüzden, hızlı hareket edebilir ve tam bağımsızlık için kariyerine şekil verecek finansal bir karar alabilirsin. İşte şimdi hayatın değişebilir!

Peki ya aşk? Söz konusu aşk ise bugün tamamen zaten senin günün olacak! Karşına çıkacak bir kişi, seni adeta büyüleyebilir ve kalbini hızlandırabilir... Ancak bu ilişki hızlı başlar, aynı hızla ateşlenir, bu yüzden dikkatli olmanda fayda var. Tabii eğer evli ya da bir ilişkisi olan bir Aslan burcuysan, bugün kıskançlık krizleri patlak verebilir. Bu durumda, duygularını kontrol altında tutmak ve gereksiz tartışmalardan kaçınmak önemli olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…