Sevgili Aslan, gökyüzünün enerjileri bugünlerde seninle birlikte dans ediyor. Mars'ın Uranüs'e karşıtlığı, iş ilişkilerindeki dengeleri biraz sarsabilir ve belki de bir süredir sakin seyreden iş hayatında ufak çaplı fırtınalar kopabilir. Otorite figürleriyle aranda, belki de bir süredir hissettiğin gerilimler artık yüzeye çıkmaya başlayabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu dönem aslında senin içindeki aslanın bağımsızlığını ilan etme isteğini körükleyecek ve kendi kararlarını kendin almak konusunda seni daha da güçlendiriyor. Ancak bu süreçte sabırlı olmak da önemli.

Yıldızların sana bir sürprizi daha var: Finansal yönünü değiştirecek bir döneme de girdiğini söylemeliyiz. Uzun süredir aklında olan ve belki de bir türlü cesaret edemediğin bir yatırım konusunda ani bir karar alabilirsin. Uranüs, sürprizlerle dolu bir gezegen ve bu yüzden, hızlı hareket edebilir ve tam bağımsızlık için kariyerine şekil verecek finansal bir karar alabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…