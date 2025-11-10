onedio
11 Kasım Salı Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

11 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Kasım Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Jüpiter'in retrosu seni direkt olarak etkiliyor. Bu, duygusal birikimlerinin, belki de farkında bile olmadığın, mide sorunlarını canlandırmasına neden oluyor. İşte tam da bu yüzden bol su tüketmek, sade ve hafif beslenmek ve topraklanmayı denemek sana iyi gelecektir. Bu, enerjini dengelemek ve doğa ile bağlantı kurmak için mükemmel bir yöntem.

Öte yandan bugün hayatını sadeleştirmek için de mükemmel bir gün. Belki biraz fazla eşyadan kurtulabilir, belki de gereksiz düşünceleri aklından atabilirsin. Ne olursa olsun, bedenin hemen karşılık verecek ve bu değişiklikleri takdir edecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

