8 Kasım Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
8 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

07.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Kasım Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün bedenin seninle konuşmak istiyor. Üstelik bunu büyük ve gösterişli bir sahne yerine, sessiz ve ince sinyallerle yapıyor. Oysa tıpkı senin gibi ışıltıyı tercih eden bedenin bu kez seninle aynı dili konuşamıyor ve sessizleşiyor. Yani yorgun ve bitkin bir ruh hali devreye giriyor. Eğer öyle ise kendine zaman ayırmanın tam vakti demektir. 

Bir an dur ve etrafına bak. Bol oksijenli bir alan bul ve derin bir nefes al. İç organlarına, hayat veren nefesler al. Kendini tazele, yenile. Doğada yürüyüş yap, biraz yalnız kal veya hayatın kaosundan uzaklaş. Zira görünen o ki biraz durulmalı ve kendini bulmalısın artık. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

