Sevgili Aslan, bugün Ay ve Jüpiter bir araya gelerek adeta bir gökyüzü partisi düzenliyorlar. Bu kavuşum, derinlerde sakladığın, belki de kendine bile itiraf edemediğin duyguların, sahne ışıkları altına çıkmasına neden olabilir. Bir süredir aklından çıkmayan, kalbinin en derin köşelerinde yer edinen birine olan ilgin, artık saklanacak bir yer bulamayabilir. Bu duyguların, gizli saklı kalmaktan yorulmuş olabilir ve bugün, tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmaya karar vermiş olabilir.

Ama endişelenme, çünkü senin bu gizli aşkın, aslında hiç de gizli kalmamış olabilir. Belki de o çok özel kişi, senin duygularını çoktan fark etmiş olabilir. İşte o an, aşkına karşılık alacağın an, belki de tam da bugün olabilir. Bir itiraf, bir bakış, belki de bir mesaj... Bugün, tüm bu küçük detaylar, hayatını baştan aşağıya değiştirebilir. Sen yeter ki kendine inan, aşka sarılmaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…