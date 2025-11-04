Sevgili Aslan, bugün aşk hayatına dair bazı kozmik etkileri paylaşacağız. Mesela gökyüzünde parıldayan Dolunay, karar verme sürecini hızlandırıyor. Belki de bir süredir aklını meşgul eden, kalbini karıştıran biri var ve onunla ilgili bir karar vermek konusunda kararsızlık içindesin. İşte Dolunay, tam da bu noktada devreye giriyor ve 'evet' ya da 'hayır' demenin tam zamanı olduğunu fısıldıyor kulağına.

Bu dönemde duygusal yoğunluğun artacak ve hislerin daha derin bir boyut kazanacak. Bu da demektir ki, aldığın kararlar sadece anlık duygusal tepkiler olmayacak, uzun vadeli etkiler yaratacak. Yani, bu kararların hayatının önümüzdeki dönemlerini şekillendirecek etkiye sahip olacak. Dolunay'ın etkisiyle, ilişkinde ne istediğini daha net bir şekilde anlayacak ve aşka dair bakış açını netleştireceksin. Belki de uzun zamandır kafanı karıştıran, huzursuz eden sorulara yanıt bulacaksın. Tabii sonunda, hayatında tüm taşların yerli yerine oturduğunu da hissedeceksin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…