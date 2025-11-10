Sevgili Aslan, bugün Jüpiter'in Yengeç burcundaki geri hareketi ile kariyerindeki gelişmeleri biraz daha yakından incelemek isteyebilirsin. Bu geri hareket, perde arkasındaki planları ve stratejileri daha detaylı bir şekilde gözden geçirmen için harika bir fırsat olabilir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir projede beklenmedik bir gecikme yaşanabilir, ancak endişelenme. Bu gecikme, aslında yeni bir strateji geliştirmen için altın değerinde bir vakit sunuyor sana!

Tam da bu noktada geçmişte yaptığın bir hata çıkarsa karşına, panik olmamanı öneririz. Zira, artık eskisinden çok daha tecrübeli ve bilinçlisin. Bu kez hatayı tekrarlamak yerine, kazancını büyütmek için bu durumu lehine çevirebilirsin. Hatta belki de yeni vizyonun ve üzerine çalıştığın projeler sayesinde geçmişi telafi de edebilirsin.

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalı seni kalpten dönüştürüyor! Egon ile kalbin arasındaki çekişme sona eriyor. İşte bu sayede samimiyet ve cesaret bir arada kalbini kaplıyor... Bu durum, büyüyen bir sevginin kapılarını aralayabilir. Belki de bir süredir karşılık vermekten korktuğun o kişinin elini tutabilirsin artık. Birlikte yürümeye cesaret ederek, korkuları ardında bırakabilirsin. Göreceksin, aşk buna değer! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…