9 Kasım Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
9 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 9 Kasım Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bildiğin gibi bugün Merkür retrosu başladı! Bu durum ise ev ve kariyer dengeni biraz sarsabilir. Ailevi sorumlulukların, iş hayatındaki planlarını ve hedeflerini etkileyebilir. Ancak endişelenme, çünkü içgüdülerin bu dönemde oldukça güçlü. Bu sayede kimin gerçekten senin yanında olduğunu, kimin seni desteklediğini daha net bir şekilde görebileceksin.

Tam da bu noktada özellikle kariyerinde, finansal rekabetin arttığını hissedebilirsin. İçgüdülerin sayesinde yanında gibi görünen ekip arkadaşlarının, rekabet uğruna yaptıklarını keşfederek yarışa daha temiz bir yerden ama kazanacağına emin şekilde girebilirsin. Öte yandan aynı rekabeti miras, finansal ortaklıklar ve aile içi gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusunda da hissedebilirsin. Herkes haklı olmak istiyor, peki aile içinde bu savaşı kim kazanacak? 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise duygusal olarak geçmişe bir yolculuk yapabilirsin. Kalbini hâlâ kurcalayan, belki de unutamadığın biriyle karşılaşman mümkün. Her ne kadar Merkür retro seni geçmişe çekmek istese de sen bu karşılaşmadan zaten nasibini aldığını biliyorsun! Eskiye tavrınla geleceğe baktığın bugün, yeni bir sayfa açmaya hazırsın. Hatta artık kendini yeni bir aşka bırakmaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

