Sevgili Aslan, burcunda gezegenlerin dans ettiği bu özel gün, Merkür'ün retrosuna sahne oluyor. Bu, birçoklarımız için, geçmişe dair duygusal bir yolculuk anlamına gelebilir. Belki de hâlâ kalbinde yer eden, unutamadığın biriyle yolların kesişebilir. Ancak unutma, Merkür'ün retro hareketi, geçmişi tekrar gözden geçirmek ve belki de bazı dersleri yeniden öğrenmek için bir fırsat sunuyor.

İşte tam da bu yüzden bu karşılaşmadan zaten gereken dersi çıkardığını biliyorsun. Şimdi ise geçmişe olan tavrınla, geleceğe bakış açını belirleyeceksin. Ve sonunda yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu hissedeceksin. Belki de artık kalbini yeni bir aşka bırakmanın zamanı gelmiştir, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…