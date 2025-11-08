onedio
08.11.2025 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 9 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 

9 Kasım Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcunda gezegenlerin dans ettiği bu özel gün, Merkür'ün retrosuna sahne oluyor. Bu, birçoklarımız için, geçmişe dair duygusal bir yolculuk anlamına gelebilir. Belki de hâlâ kalbinde yer eden, unutamadığın biriyle yolların kesişebilir. Ancak unutma, Merkür'ün retro hareketi, geçmişi tekrar gözden geçirmek ve belki de bazı dersleri yeniden öğrenmek için bir fırsat sunuyor.

İşte tam da bu yüzden bu karşılaşmadan zaten gereken dersi çıkardığını biliyorsun. Şimdi ise geçmişe olan tavrınla, geleceğe bakış açını belirleyeceksin. Ve sonunda yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu hissedeceksin. Belki de artık kalbini yeni bir aşka bırakmanın zamanı gelmiştir, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

