Sevgili Aslan, bugün Ay'ın burcunda ilerlemesiyle birlikte, ışığın tüm gücüyle parladığını hissedebilirsin. Bu, enerjini ve içindeki pozitifliği yükseltirken, aynı zamanda etrafındaki herkese de bu enerjiyi yaymanı sağlayabilir. İşte tam da bu noktada haftaya hızlı başlamaya odaklan. Henüz rakiplerin güne hazır değilken, analizleri yap ve verilerle hareket ederek projende kendini göster. Özellikle de analitik yetenekler gerektiren ve mantığa dayanan işlerde çalışıyorsan, bu şansı kaçırma.

Zira, söz konusu kariyer olduğunda bugün tamamen senin günün. Kontrol sende ve bu durum, dikkatleri üzerine toplamanı sağlıyor. Daha da önemlisi akılcı duruşun ve mantığın sayesinde liderlik özelliklerin fark ediliyor ve statün artıyor. Bu yüzden, planlarını ve hedeflerini açık yüreklilikle paylaşmaktan çekinme. Bu durum, hem senin hem de çevrendeki insanların motivasyonunu artırabilir.

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise tutku ve öz güven bir arada... Bugün sevdiğin kişiden güçlü bir destek alabilir, ilişkini daha sağlam ve net bir zemine oturtabilirsin. Ne istediğini bilerek harekete geçebilir, kalbinin sesini de dinleyerek aşka güçlü bir adım daha atabilirsin. Sevgiye sarıl, birlikteliğini kucakla. Bize soracak olursan, bugün evlilik konusunu da bir düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…