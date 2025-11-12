onedio
13 Kasım Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
13 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2025 - 18:30

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Kasım Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, enerjinin yoğunluğu seni de mi sardı? Biliyoruz, bu enerji bazen omuzlarında ve sırtında bir ağırlık olarak hissedilebiliyor. İşte burada, enerjini dengelemenin ve bu ağırlığı hafifletmenin sırrı: Kısa germe ve hareket araları! Bu küçük aralar, sadece kaslarını değil, aynı zamanda zihnini de hafifletecek. Biraz mola ver, derin bir nefes al ve birkaç dakika boyunca germe hareketleri yap. Sonra tekrar işine dön ve farkı hisset. Bu, hem vücudunu hem de zihnini yeniden canlandıracak.

Bir diğer harika önerimiz ise: Bitki çayları! Bu doğal rahatlatıcılar, günün stresini azaltmanın ve enerjini yeniden dengenin en lezzetli yolu. Bir fincan sıcak bitki çayı, sadece bedenini değil, ruhunu da rahatlatacak. Öyleyse, enerjini kontrol altına almanın ve daha hafif, daha rahat bir gün geçirmenin zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

