Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde bir aşk fırtınası kopuyor. Merkür ve Mars'ın kavuşumu, aşk hayatını etkileyecek anları işaret ediyor. Bu, kalbinin hızla atmasına ve belki de aşkın heyecan verici dalgalarına kapılmana neden olabilir.

Şimdi, bu kavuşumun etkisiyle, arkadaş çevrenden biri belki de hiç aklına gelmeyecek bir anda, kalbini çalabilir. Hiç aşkla bakmayı düşünmediğin o tanıdık yüz, sadece bir bakışıyla, bir esprisiyle ya da beklenmeyen bir yakınlaşmasıyla kalbinde bir kıvılcım yaratabilir. Ve işte o an! Tüm bu heyecan verici duyguların içinde, belki de hayatının aşkıyla ilk adımlarını atabilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…