Sevgili Aslan, bu hafta senin için biraz içe dönük bir süreç olacak gibi görünüyor. Güneş ile Chiron karesinin etkisiyle, kariyer hayatında kendini ve yeteneklerini sorgulayabilir, öz güveninin sınandığını hissedebilirsin. Özellikle topluluk önünde sergilediğin performansı ve yeteneklerini tekrar gözden geçirebilirsin. Haftanın ilk günlerinde, belki de çoktan unuttuğun bir hayal kırıklığı yeniden karşına çıkabilir. Ancak unutma ki bu durum geri çekilmek değil, aksine daha da güçlendirmek olarak etki edecek hayatına!

Haftanın ortalarına doğru ise belki de uzun zamandır fark edemediğin eksikliklerini gözler önüne seren bir döneme giriyorsun. Tam da bu noktada, eleştirileri kişisel olarak algılamak yerine, onları yapıcı bir biçimde değerlendirebilir ve bu sayede büyük bir ilerleme kaydedebilirsin. Kendini ispatlama ihtiyacı hissetmen, aslında seni daha sağlam bir duruşa ve daha güçlü bir öz güvene taşıyacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal hassasiyetinin arttığını hissedebilirsin. Sevildiğini ve onaylandığını hissetmek, bu hafta senin için çok önemli olacak. Partnerinden gelecek en küçük bir destek bile, ruh halini tamamen değiştirebilir ve seni daha pozitif bir enerjiye taşıyabilir. Tabii eğer bekarsan, geçmişten biriyle beklenmedik bir konuşma söz konusu olabilir. Bu konuşmaysa, belki de uzun zamandır beklediğin bir yakınlaşmayı mümkün kılabilir. Ona geri dönmeye hazırsın, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…