5 Ocak - 11 Ocak Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 5 Ocak - 11 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Ocak - 11 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için biraz içe dönük bir süreç olacak gibi görünüyor. Güneş ile Chiron karesinin etkisiyle, kariyer hayatında kendini ve yeteneklerini sorgulayabilir, öz güveninin sınandığını hissedebilirsin. Özellikle topluluk önünde sergilediğin performansı ve yeteneklerini tekrar gözden geçirebilirsin. Haftanın ilk günlerinde, belki de çoktan unuttuğun bir hayal kırıklığı yeniden karşına çıkabilir. Ancak unutma ki bu durum geri çekilmek değil, aksine daha da güçlendirmek olarak etki edecek hayatına! 

Haftanın ortalarına doğru ise belki de uzun zamandır fark edemediğin eksikliklerini gözler önüne seren bir döneme giriyorsun. Tam da bu noktada, eleştirileri kişisel olarak algılamak yerine, onları yapıcı bir biçimde değerlendirebilir ve bu sayede büyük bir ilerleme kaydedebilirsin. Kendini ispatlama ihtiyacı hissetmen, aslında seni daha sağlam bir duruşa ve daha güçlü bir öz güvene taşıyacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal hassasiyetinin arttığını hissedebilirsin. Sevildiğini ve onaylandığını hissetmek, bu hafta senin için çok önemli olacak. Partnerinden gelecek en küçük bir destek bile, ruh halini tamamen değiştirebilir ve seni daha pozitif bir enerjiye taşıyabilir. Tabii eğer bekarsan, geçmişten biriyle beklenmedik bir konuşma söz konusu olabilir. Bu konuşmaysa, belki de uzun zamandır beklediğin bir yakınlaşmayı mümkün kılabilir. Ona geri dönmeye hazırsın, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

