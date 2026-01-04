onedio
5 Ocak - 11 Ocak Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 5 Ocak - 11 Ocak haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta kendine biraz daha fazla kulak vermelisin. Bedeninden gelen sinyalleri daha net bir şekilde duyacak ve belki de bir süredir ihmal ettiğin bazı şeyleri fark edeceksin. Güneş ile şifalı Chiron'un karesinin etkisi altında, kendine nasıl davrandığını sorgulayabilir, belki de kendini biraz daha fazla önemsemeye başlayacaksın.

Öte yandan bu hafta, dinlenmenin de bir 'eylem' olduğunu, yani aktif bir şekilde dinlenmenin de önemli olduğunu da hatırlayabilirsin. Kendine biraz zaman ayır, belki bir spa günü düzenle veya sadece bir fincan sıcak çayla pencerenin önünde otur ve sessizliği dinle. Kendine bu küçük mola anlarını hediye etmek, hem zihinsel hem de fiziksel enerjini yeniden doldurmana yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

