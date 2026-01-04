Sevgili Aslan, bu hafta kendine biraz daha fazla kulak vermelisin. Bedeninden gelen sinyalleri daha net bir şekilde duyacak ve belki de bir süredir ihmal ettiğin bazı şeyleri fark edeceksin. Güneş ile şifalı Chiron'un karesinin etkisi altında, kendine nasıl davrandığını sorgulayabilir, belki de kendini biraz daha fazla önemsemeye başlayacaksın.

Öte yandan bu hafta, dinlenmenin de bir 'eylem' olduğunu, yani aktif bir şekilde dinlenmenin de önemli olduğunu da hatırlayabilirsin. Kendine biraz zaman ayır, belki bir spa günü düzenle veya sadece bir fincan sıcak çayla pencerenin önünde otur ve sessizliği dinle. Kendine bu küçük mola anlarını hediye etmek, hem zihinsel hem de fiziksel enerjini yeniden doldurmana yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…