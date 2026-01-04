onedio
Aslan Burcu
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ocak - 11 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 5 Ocak - 11 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında duygusal hassasiyetinin tavan yapacak. Sevildiğini ve kabul gördüğünü hissetmek, bu hafta senin için her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. Partnerinle arandaki en ufak bir olumlu etkileşim bile, ruh halini anında yükseltip daha pozitif bir enerjiyle dolup taşmanı sağlayacak. 

Tam da bu noktada, eski bir aşkla beklenmedik bir karşılaşma yaşayabilirsin. Bu karşılaşma, belki de uzun zamandır beklediğin bir yakınlaşmayı beraberinde getirebilir. Eski aşkına geri dönmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

