Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında duygusal hassasiyetinin tavan yapacak. Sevildiğini ve kabul gördüğünü hissetmek, bu hafta senin için her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. Partnerinle arandaki en ufak bir olumlu etkileşim bile, ruh halini anında yükseltip daha pozitif bir enerjiyle dolup taşmanı sağlayacak.

Tam da bu noktada, eski bir aşkla beklenmedik bir karşılaşma yaşayabilirsin. Bu karşılaşma, belki de uzun zamandır beklediğin bir yakınlaşmayı beraberinde getirebilir. Eski aşkına geri dönmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…