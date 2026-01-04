Sevgili Aslan, bu hafta senin için biraz derin düşüncelere dalma ve içsel bir yolculuğa çıkma zamanı olacak gibi görünüyor. Güneş ile Chiron karesinin etkisi altında, kariyerindeki konumunu ve yeteneklerini sorgulayabilir, belki de öz güveninin bir testten geçtiğini hissedebilirsin. Topluluk önünde sergilediğin performans ve yeteneklerini yeniden değerlendirme fırsatı bulabilirsin. Haftanın ilk günlerinde, belki de çoktan unuttuğunu düşündüğün bir hayal kırıklığı yeniden karşına çıkabilir.

Haftanın ortalarında ise uzun zamandır farkında olmadığın bazı eksikliklerini keşfetme şansı bulabilirsin. İşte tam da bu noktada, eleştirileri kişisel olarak algılamak yerine, onları yapıcı bir biçimde değerlendirebilir ve bu sayede büyük bir ilerleme kaydedebilirsin. Kendini ispatlama ihtiyacı hissetmen, aslında seni daha sağlam bir duruşa ve daha güçlü bir öz güvene taşıyacak. Bu süreçte, kendini ve yeteneklerini yeniden keşfetme fırsatı bulacak, belki de unuttuğun bazı yeteneklerini yeniden canlandırma şansı elde edeceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…