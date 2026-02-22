Sevgili Aslan, bu haftanın son günlerine doğru ilerlerken gökyüzünde oluşacak olan Mars ile Uranüs kare açısı, enerjini sarsabilir. Bu durum, ani gerilim boşalmaları şeklinde kendini gösterebilir. Belki de dişlerini sıktığını fark edebilirsin ya da geceleyin huzursuz bir şekilde uyanabilirsin. Bu durumlarla başa çıkmak için bazı önerilerimiz var.

Öncelikle, yatmadan önce yapabileceğin basit esneme hareketleri bu durumda oldukça yardımcı olabilir. Kaslarını gevşeterek, hem bedenen hem de zihnen rahatlamanı sağlarlar. Bir diğer önerimiz ise elektronik ekranları erken kapatman. Bilgisayar, televizyon veya cep telefonunun ekranından yayılan ışık, uykunu kaçırabilir ve gece boyunca huzursuzluk yaşamana neden olabilir. Hadi, sağlığın için gerçek bir mola ver! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…