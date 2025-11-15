Sevgili Aslan, bugün adeta bir yıldız gibi parlayacaksın. Elbette sen buna alışıksın. Ancak bugün Güneş, yönetici gezegenin Jüpiter ile bir üçgen oluşturuyor ve bu da ışıkları daha parlak hale getiriyor. İster iş hayatında olsun, ister sosyal hayatta, bugün senin günün olacak. Topluluk önünde konuşmalar, projelerin sunumu, yaratıcı fikirler... ne varsa, bugün fikirlerini geniş kitlelere duyurmak için şansın olacak.

Hafta sonu olmasına rağmen, kariyerinle ilgili bir teklif veya ilgini çekecek bir haber de alabilirsin. Kendine güven, çünkü bugünün enerjisi bulunduğun konumun da ötesine taşıyacak seni! Tabii elbette harekete geçmeye hazırsan!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün tutkuların doruk noktasına çıkacak. Sevgilinle birlikte keyifli planlar yapabilir, birlikte hayal kurmanın ve bu hayalleri gerçekleştirmenin tadını çıkarabilirsin. Eğer bekar isen, bu hafta sonu sosyal bir ortamda tanışacağın biriyle adeta yıldırım aşkı yaşayabilirsin. Gözlerini birbirine diktiğin anda, içten içe bir sıcaklık hissedeceksin. Jüpiter, aşkı büyük yaşamanı istiyor. Ve sen, bunu zaten çok iyi biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…