Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında biraz dalgalanmalar olabilir. Çünkü Ay ile Neptün arasında bir karşıtlık var. Bu ikilinin enerjisi, duygusal bir karmaşayı tetikleyebilir ve seni biraz huzursuz hissettirebilir. Tam da bu noktada iletişim bugün senin en güçlü silahın olmalı. Partnerinle olan iletişiminde hassas ve anlayışlı olman, yanlış anlaşılmaları önleyecek ve ilişkindeki huzuru koruyacak.

Tabii eğer bekarsan ve aşkı arıyorsan, bugün sana güzel bir sürpriz yapabilir. Karşı cinsle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Belki de uzun zamandır göz koyduğun o kişi bugün sana yaklaşacak. Kim bilir, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır.

Romantizm bugün dorukta, bu yüzden aşka dair tüm beklentilerini yüksek tutmalısın. Kalbindeki aşk ateşini yüksek tut ve romantizmin doruklarına çık. Bugün senin günün! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…