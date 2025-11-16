Sevgili Aslan, bugün sahnenin altın ışıkları altında parlamak ve herkesin gözlerini üzerinize çevirmek istiyorsan, Pazartesi gününe enerji dolu bir başlangıç yapman gerekiyor. Güneş ile Satürn'ün mükemmel bir uyum içinde oluşturduğu üçgen, otorite figürleriyle olan iletişimini bir balo salonundaki zarif bir vals gibi kusursuz ve akıcı hale getiriyor. Bu nedenle, gün boyunca hislerini ve düşüncelerini daha kontrollü ve etkili bir şekilde ifade etmek, adeta bir sanat eseri yaratır gibi hassas bir işçilik gerektiriyor. İşte bu, tam da 'bana bırakın, ben hallederim' dedirtecek enerji dolu bir gün.

Yöneticilerin ise bugün senden, belki de bir konuda net ve kesin bir karar bekleyebilirler. Bu adımların sadece hızlı ve çevik olmamalı, aynı zamanda kalıcı bir başarıya giden kapıyı aralayacak nitelikte de olması gerekiyor. Yani, bugün aynı zamanda bir maraton koşucusu ve bir sprinter olma günü. Bu sayede ise haftanın yıldızı olabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…