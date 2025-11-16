Sevgili Koç, yeni bir haftaya başlarken enerjini topla ve hazırlıklarını tamamla. Çünkü bu Pazartesi adeta bir maraton koşucusunun hızı ve disipliniyle dolu olacak. Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu üçgen, seni o kadar disiplinli bir hale getirecek ki, haftanın ilk saatlerinde bile en karmaşık işlerin çözümü senin yetenekli ellerine emanet edilecek. Tabii doğan gereği hızlı ve enerjik hareket etme eğilimindesin, ifadelerin keskin ve planların o kadar düzenli ki, etrafındakileri adeta büyülüyor ve şaşırtıyor olabilirsin.

Ancak bir noktayı belirtmeden geçmeyelim: Bu dönemde, özellikle iş hayatında veya projelerindeki otorite figürlerinin gözleri üzerinde olabilir. Bir konuyu 'benim uzmanlık alanım' diyerek sahiplenmen, haftanın geri kalanında sana huzur ve güven verecek. Bu arada attığın adımlar ise iş hayatında kalıcı bir iz bırakacak ve belki de gelecekteki kariyerin üzerinde etkili olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…