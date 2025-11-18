Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Merkür ve Uranüs'ün karşıt konumları, kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Belki bir proje, belki bir teklif ya da belki de bir görev değişikliğine ilk başta biraz şaşıracaksın. Ama neyse ki bu değişiklik seni tam da olmak istediğin noktaya getirecek.

İşte bu noktada bugün, sezgilerinin gücüne güvenme ve liderlik etme zamanı. Kontrol tamamen senin elinde ve bu durum, seni başarıya götürecek en önemli etken olacak. Bu durum, sana sadece güçlü bir alkış getirmekle kalmayabilir. Yönetimden biri senin bu öz güvenini fark edebilir, belki de bir sunum yapma fırsatı bulabilirsin. Böylece rakiplerinin de üzerinde etkileyici bir iz bırakabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu yumuşak, hayalperest ama bir o kadar da samimi enerji, seni mutlu edecek birçok durumu beraberinde getirebilir. Belki hoş bir iltifat, belki bir özlemi dindiren bir konuşma ya da belki de beklenmedik bir romantik jest aşkın ateşini yakabilir. Tabii eğer bekar isen, bugün kalbi çalınan kişi sen olacaksın. Seni saran aska kendini bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…