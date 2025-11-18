onedio
19 Kasım Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
19 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.11.2025 - 18:10

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Kasım Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün biraz bedeninin ritmi ve çevrenle olan etkileşiminden bahsetmek istiyoruz. Hayatın hızlı temposunda, bedenimizin ritmi çoğu zaman göz ardı edilir. Ancak unutma ki bedenin çevrendeki her türlü değişime hızlı bir şekilde uyum da sağlar.

İşte bugün, bedeninin ritmini bulmasına yardım etmelisin. Belki de onu bu hızlı tempodan çıkarıp biraz da zaman vermelisin. Biraz durup nefes almak, birkaç saniye bile olsa hareketsiz kalmak, belki de birkaç adım atmak gün boyu bedeniniz ritmini dengelemek için inanılmaz bir etkiye sahip olabilir. Biraz sakinleşmeyi, kişisel bakım ve güzellik seansı ile yenilenebileceğini de unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

