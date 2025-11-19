onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Kasım Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

20 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

19.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Kasım Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün bedenin adeta bir süper kahraman gibi güçlü olabilir ama dikkatini dağıtan minik detaylara karşı biraz daha hassas olman da muhtemel. Işığın parıltısı, seslerin karmaşası, kalabalığın hareketliliği gibi dış uyaranlar, seni biraz yorabilir ve rahatsız edebilir. Bu yüzden, bu tür uyaranları bir nebze olsun azaltmayı düşünmelisin.

Biraz sessizlik, biraz huzur... Kendine küçük bir sakinlik alanı yaratman, gün boyunca biriken gerginliği adeta bir sihirli değnek dokunuşuyla hızla çözebilir. Bu alan, belki bir kitap köşesi, belki bir müzik odası, belki de sadece sessiz ve huzurlu bir oda olabilir. Önemli olan, bu alanın seni rahatlatabilmesi ve günün stresinden arındırabilmesi. Unutma ki 'ben' zamanı, her zaman en iyisidir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

