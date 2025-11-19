Sevgili Aslan, gökyüzünde bugün bir hareketlilik var ve bu da seni doğrudan etkileyecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay, iç dünyanı dışa yansıtmanı sağlayacak bir enerji getiriyor. Bu, içinde sakladığın arzularını, duygularını ve düşüncelerini daha rahat ifade edebileceğin bir zaman demek.

Ama bir dakika, hemen harekete geçmeden önce bir uyarıda bulunalım: Bu süreçte ev, aile, özel alanlar ve duygusal güvenlik konuları değişebilir. Hayatında bu alanlarda bazı değişiklikler olabilir. İlişkilerinde sınırların değişmesi, aile düzeninin farklılaşması gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Belki partnerin artık geniş ailene girebilir, belki de sen onun ailesi ile tanışarak büyük heyecanlar yaşayabilirsin. Öte yandan eğer bekar bir Aslan'san, bu Yeni Ay sana bir sürpriz yapabilir. Beklenmedik bir romantik yakınlaşma seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…