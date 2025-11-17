onedio
18 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.11.2025 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 

18 Kasım Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında adeta bir büyücü gibi olacak ve kelimelerinle karşı tarafı baştan çıkaracaksın. Net ve kesin ifadelerin, duygusal bağının sıcaklığını birkaç derece daha artıracak ve partnerinin sana karşı her türlü direnci eriyecek. Her bir kelimen, özenle seçilmiş ve naif bir şekilde kullanılmış adeta mutlu bir evliliğin sağlam yapı taşlarına dönüşecek.

Tabii eğer bekarsan, bugün iş yerinde karşına çıkacak birisi zaten senden etkilenecek ve ilk adımı atacak. Bu kişi, belki de uzun zamandır hayatında eksik olan parça olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

