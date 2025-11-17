Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında adeta bir büyücü gibi olacak ve kelimelerinle karşı tarafı baştan çıkaracaksın. Net ve kesin ifadelerin, duygusal bağının sıcaklığını birkaç derece daha artıracak ve partnerinin sana karşı her türlü direnci eriyecek. Her bir kelimen, özenle seçilmiş ve naif bir şekilde kullanılmış adeta mutlu bir evliliğin sağlam yapı taşlarına dönüşecek.

Tabii eğer bekarsan, bugün iş yerinde karşına çıkacak birisi zaten senden etkilenecek ve ilk adımı atacak. Bu kişi, belki de uzun zamandır hayatında eksik olan parça olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…