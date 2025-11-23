Sevgili Aslan, bugün seninle duyguların ve bedenin arasındaki o gizemli bağı konuşacağız. Biliyoruz ki senin duygusal hassasiyetin, bedeninle olan bağını daha da güçlendiriyor. Bu yüzden, duygusal dalgalanmaların, bedeninde sanki bir sıkışma hissi yaratıyor. Ama merak etme, bu tamamen normal!

Biraz daha dikkatli ol, çünkü bu duygusal değişimler, hatta en ufakları bile, içinde bir gerginlik oluşturabilir. Ancak, kendini güvende ve huzurlu hissettiğin yerlerde, bedenin bu gerginliği hemen bırakıyor. İşte bu yüzden, kendini güvende hissettiğin ortamları bulup orada vakit geçirmen önemli. Öte yandan bugün su, senin için bugün bir nevi terapi olacak. Bu yüzden bırak tüm streslerini ve gerginliklerini suya, o senin yerine taşısın. Sen ise kendini suyun rahatlatıcı etkisinde huzurlu hisset! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…