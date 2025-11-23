onedio
24 Kasım Pazartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
24 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Kasım Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün seninle duyguların ve bedenin arasındaki o gizemli bağı konuşacağız. Biliyoruz ki senin duygusal hassasiyetin, bedeninle olan bağını daha da güçlendiriyor. Bu yüzden, duygusal dalgalanmaların, bedeninde sanki bir sıkışma hissi yaratıyor. Ama merak etme, bu tamamen normal!

Biraz daha dikkatli ol, çünkü bu duygusal değişimler, hatta en ufakları bile, içinde bir gerginlik oluşturabilir. Ancak, kendini güvende ve huzurlu hissettiğin yerlerde, bedenin bu gerginliği hemen bırakıyor. İşte bu yüzden, kendini güvende hissettiğin ortamları bulup orada vakit geçirmen önemli. Öte yandan bugün su, senin için bugün bir nevi terapi olacak. Bu yüzden bırak tüm streslerini ve gerginliklerini suya, o senin yerine taşısın. Sen ise kendini suyun rahatlatıcı etkisinde huzurlu hisset! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

