23 Kasım Pazar Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
23 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Kasım Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgenin kalp ve dolaşım sistemin üzerinde olumlu bir etkisi olacak. Yoğun geçen bir haftanın ardından, hafif bir koşu ya da dans etmek enerjini yükseltebilir. Kaslarında oluşabilecek gerginlikleri azaltmak için hafif germe egzersizleri yapabilirsin.

Stres ve adrenalin seviyelerinin dengede olması oldukça önemli. Gün boyunca nefes egzersizleri yaparak kendini sakinleştirebilirsin. Akşam saatlerinde ise hoşlandığın bir aktiviteye zaman ayırmak, hem zihinsel hem de bedensel olarak rahatlamanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

