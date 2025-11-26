Sevgili Aslan, bugün iş hayatında strateji ve planlama konularında adeta bir satranç ustası gibi hamleler yapman gerekecek. Zira, Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu kusursuz üçgen, sorumluluk bilincini bir hayli artırıyor. Bu da özellikle uzun vadeli projelerde güvenle ilerlemeni destekliyor. Bu dönemde iş toplantılarında sakin ve yapıcı yaklaşımın, etrafındakilerin sana hayranlıkla bakmasına neden olabilir.

Kariyerinde disiplin ve planlı çalışma, kadar alçak gönüllülük de başarıyı destekleyecek. İşte bu süreçte yeni iş fırsatlarına veya ek projelere odaklan! Başarı kapını çalmak üzereyken, ilerlemek ve yükselmek için risk almaktan da kaçınma. Belki elindeki işi bırakıp bir yenisine odaklanmak ya da iş değişikliği yapmak gibi riskler yeni bir yerde yıldız olmanı sağlayabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise derin bağlar kurabileceğin bir dönemdesin. Venüs'ün enerjisi bugün partnerinle aranda güven ve sorumluluk vurgusu yapıyor. İlişkini daha sağlam temellere oturtmaya hazırsan, ona karşı dürüst olmalısın. Bu dönemde aşk hayatında yaşanacak gelişmeler, kalbinizin ritmini hızlandıracak, tabii eğer hem ona hem kendine karşı açık olacak cesareti gösterirsen. Peki bekar Aslanlar? Sizin için ise samimi bir arkadaşlık romantik bir yolculuğa dönüşebilir. Kendini ona kaptırmaktan korkma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…