28 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

27.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Kasım Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Merkür bugün senin biraz oyun oynamak istiyor gibi görünüyor. Durağan pozisyonda olan bu gezegen, sindirim sisteminin ritmini biraz bozabilir. Bu durum, özellikle işlenmiş yiyeceklere karşı hassasiyetini artırabilir.

Özellikle miden bugün biraz nazlı olabilir. Bu yüzden ona iyi davranmanda fayda var. Sıcak bitki çayları, belki bir tutam nane veya papatya ekleyebileceğin bu iksirler, mideni rahatlatırken aynı zamanda ruhunu da besleyecektir. Hafif yiyecekler, özellikle taze sebze ve meyveler, bugün en iyi dostun olabilir. Ağır yemeklerden uzak durmak ise bugünün altın kuralı! Unutmayın, enerjini korumak ve gün boyu dinamik kalmak için hafiflemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

