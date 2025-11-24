onedio
25 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

24.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Kasım Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünün hareketli çocukları Merkür ve Venüs, bugün bir araya gelerek sana özel bir mesaj gönderiyorlar. Bu kavuşum, bedeninle olan iletişimini güçlendiriyor ve sana bedeninin en ince sinyallerini bile net bir şekilde duyabilme yeteneği veriyor.

Belki de son zamanlarda fark ettiğin kas gerilmeleri, boyun bölgende hissettiğin hafif baskı veya yoğun tempodan kaynaklanan yorgunluk hissi, bu kavuşumun bir sonucu olabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun çözümü de yine gökyüzünün mesajları arasında saklı.Tempoyu hızla artırmak yerine, ritmini akıllıca ayarlamak senin için en iyisi olacak. Hatta bugün kendini hızlı bir maraton koşucusu yerine, bir caz müzisyeni gibi düşün! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

