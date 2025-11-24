Sevgili Aslan, bugün senin için aşk dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Aşk gezegeni Venüs'ün iletişim gezegeni Merkür ile kavuşumu, seni adeta sahnenin parlak yıldızı yapıyor. Bu duruma ve ilgiye alışkın olduğunu biliyoruz... Çünkü senin doğanda var bu çekicilik! Ama bugün, biri var ki, sana olan hayranlığını artık saklayamayacak ve kalbine baharı getirecek!

Bu kişiyle aranda tutkulu, sıcak ve göz temasıyla güçlenen bir çekim var. Gözlerini birbirinden alamıyorsun ve bu durum, platonik bir aşkın gerçeğe dönüşmesine işaret ediyor. Platonik aşkın gerçek olma ihtimali var. Gözünde büyüttüğün bu aşk, şimdi seni adeta bir aşk romanının kahramanı gibi hissettirebilir. Tabii eğer zaten bir birlikteliğin varsa, partnerinin sürprizi de aşkına yeniden tutku ve şehvet katabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…