25 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
24.11.2025 - 18:16

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 25 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 

25 Kasım Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için aşk dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Aşk gezegeni Venüs'ün iletişim gezegeni Merkür ile kavuşumu, seni adeta sahnenin parlak yıldızı yapıyor. Bu duruma ve ilgiye alışkın olduğunu biliyoruz... Çünkü senin doğanda var bu çekicilik! Ama bugün, biri var ki, sana olan hayranlığını artık saklayamayacak ve kalbine baharı getirecek! 

Bu kişiyle aranda tutkulu, sıcak ve göz temasıyla güçlenen bir çekim var. Gözlerini birbirinden alamıyorsun ve bu durum, platonik bir aşkın gerçeğe dönüşmesine işaret ediyor. Platonik aşkın gerçek olma ihtimali var. Gözünde büyüttüğün bu aşk, şimdi seni adeta bir aşk romanının kahramanı gibi hissettirebilir. Tabii eğer zaten bir birlikteliğin varsa, partnerinin sürprizi de aşkına yeniden tutku ve şehvet katabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

