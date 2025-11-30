Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında bir enerji patlaması yaşayacağını söyleyebiliriz. Tutkuların ve romantik duygularının yoğunluğu artacak. Eğer bir ilişkin varsa, bu enerji patlamasıyla partnerinle bir sürpriz yakınlaşma yaşayabilirsin. Bu, belki de bir süredir aranda oluşan mesafeyi sonlandırabilecek bir yakınlaşma olabilir. Ya da belki de içten içe söylemek istediklerin bir anda dudaklarından dökülebilir. Unutma ki dürüstlük her zaman ilişkinde kazanan taraf olmanı sağlar.

Peki ya bekar Aslan burçları ne yapmalı? Tutkulu hallerinin sınırları aşacak gibi görünüyor. Yıl bitmeden aşkı bulacak gibi hissediyorsun, değil mi? Hadi gözünü dört aç! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…