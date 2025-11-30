Sevgili Aslan, bugün iş hayatında sezgilerinin ön planda olduğunu ve yaratıcı fikirlerinin her zamankinden daha fazla dikkat çektiğini hissedeceksin. Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, sunumlarında ve projelerinde farklı bakış açıları sunmanı sağlayacak. Bu da senin iş yerinde takdir ve övgü almana yol açabilir.

Maddi konularda da yeni fırsatlar kapını çalıyor. Sanat ve estetikle ilgili işlerde finansal kazançlar elde etme olasılığın yüksek. Bir sanat galerisi mi açmayı planlıyorsun? Ya da sanata yatırım yaparak teknoloji ile estetiği bir araya getirmeyi mi düşünüyorsun? İşte bu sana kazandıracak olan güçlü hamle olabilir. Neptün'den aldığın ilham ile bakış açını değiştirmenin tam zamanı.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, tutkuların ve romantizmin enerjisi artıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle sürpriz bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Bir süredir aranızda oluşan mesafe son bulabilir ya da ona söylemek istediklerin bir anda dudaklarından dökülebilir. Dürüstlük bu ilişkide kazanan taraf olmanı sağlayacak. Peki ya bekar Aslan burçları? Bu tutkulu halin sınırları aşacak gibi görünüyor. Yıl bitmeden aşkı bulacaksın, ama nerede? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…